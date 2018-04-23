Мозговые «органоиды», сделанные из стволовых клеток, являются перспективным способом изучения мозга, но самое долгое время их выживания в чашке Петри - всего пять недель. Исследователи из Института Солка недавно насадили мозговой органоид размером с фасоль в мышь. Материал был способен получить кровоснабжение от мыши и сохранялся до 233 дней, проявляя те же свойства и рост, как если бы он был у новорожденного. Это большой прогресс для органоидов и может помочь ученым в изучении и лечении психических заболеваний и травм головного мозга.

Команда Salk полагает, что они могут держать клетки живыми в течение более длительного периода, если они смогут просто обеспечить им постоянное кровоснабжение. Таким образом, они удалили небольшое количество мозговой ткани мыши и привили органоиды в обогащенную кровью часть мозга мыши. Впервые сосуды, образованные кровью, протекали через них, а органоид развивал новые нейроны и нейронные опорные клетки, называемые астроцитами.

Удивительно, что привитые нейроны образовывали связи с самим собой и с принимающим органом, а также синхронизировались синхронно. «Это указывает на то, что увеличение кровоснабжения не только помогло органоиду оставаться здоровым дольше, но также позволило ему достичь уровня неврологической сложности, который поможет нам лучше понять болезнь мозга», - сказал исследователь Salk Абед Альфаттах Мансур.

Итак, ткань человеческого мозга сделала мышей умнее? Нет, к сожалению (или, к счастью, в зависимости от того, как вы на это смотрите). Через день мыши, имплантированные человеческим мозгом, сделали меньше ошибок в лабиринте, но всего через день они выполнили то же самое, что и обычные мыши.

Цель, во всяком случае, заключалась не в том, чтобы сделать умных мышей, а в продвижении исследования органоидов, чтобы его можно было использовать для лечения людей. Ученые считают, что, успешно выращивая их у лабораторных животных, они могут лучше понять, как развивается мозг человека - как обычно, так и при возникновении болезней. «Эта работа приближает нас к более верному, функциональному представлению человеческого мозга и может помочь нам разработать лучшие методы лечения неврологических и психических заболеваний», - сказал старший автор Расти Гейдж.