Китайские технические компании, такие как Baidu и Alibaba, используют вопиющий сексизм для привлечения кандидатов на работу и рекламных рабочих мест только для «мужчин», сообщает Human Rights Watch (HRW). «Крупные компании, такие как Alibaba, опубликовали объявления о найме, которые обещают «красивых девушек» заявителям в качестве сотрудников», - сказала директор HRW China Софи Ричардсон. Кроме того, китайские власти не применяют законы, запрещающие дискриминацию на рабочем месте, добавляет она.

В 99-страничном отчете HRW проанализировала 36 000 объявлений, размещенных на китайских рабочих местах за последние пять лет. Многие объявления предпочитают мужчин, а другие требуют, чтобы женщины имели определенную высоту, вес, внешний вид или другие качества, которые не имеют никакого отношения к обязанностям позиции.

Например, Alibaba опубликовала рекламу, заставляющюю мужчин говорить, что «красивые девушки» и «богини» работают в компании. В ней также размещены фотографии женщин-сотрудников, описывающих их не по их квалификации или достижениям, а как «ночные льготы», - отметили в Bloomberg. Tencent, на своем официальном аккаунте вербовки WeChat, процитировала мужчину-работника, сказав: «Причина, по которой я присоединился к [компании], возникла из-за первичного импульса. Это было главным образом потому, что дамы в компании и интервью с нами были очень хороши».

В заявлении Tencent сказала Bloomberg, что «мы сожалеем, что произошли подобные рекламные объявления, и мы предпримем быстрые меры для того, чтобы они не повторились. Tencent ценит разнообразный опыт и персонал, основанный на талантах и способностях». Baidu, которая также опубликовала что она глубоко сожалеет о сообщениях, которые произошли в «изолированных случаях», и с тех пор удалила их.

Трудовая и рекламная деятельность Китая запрещает дискриминацию по признаку пола в рекламе. Тем не менее, правительство не только не рассматривает эту проблему, но 13 процентов списков вакансий на государственной службе в 2017 году указывали «только мужчины» или «мужчины предпочтительней», в то время как ни одна из них не требовала или не предпочитала женщин.

Одна из причин заключается в том, что «традиционные и глубоко дискриминационные взгляды» часто проводятся в корпорациях, говорит HRW, имея в виду тех, кто задает вопрос о возможностях женщин или не желает принимать отпуск по беременности и родам. Другая проблема заключается в том, что активисты, которые боролись с сексуальной объектизацией, были встречены враждебностью со стороны китайского правительства. Например, когда движение #MeToo разразилось в социальных сетях, это было подвергнуто цензуре, поскольку власти смутно относятся к активизму любого рода.

«Вместо того, чтобы преследовать и арестовывать женщин-правозащитников, китайское правительство должно привлекать их в качестве союзников в борьбе с дискриминацией по признаку пола на рынке труда - и дальше», - сказала Ричардсон.