Несколько вышедших игр на PSVR, таких как Here They Lie и EVE: Valkyrie, изящно выпустили версии без VR, и теперь VR Battlezone последует этому примеру. Возрождение классической игры 80-х годов дебютировала на PSVR, а позже была перенесена на Oculus Rift и HTC Vive, но теперь она прольет свой яркий виртуальный мир для двумерной версии. Battlezone: Gold Edition будет выпущена на ПК, PS4, Xbox One 1 мая за 30 долларов, а позже летом она поступит на Nintendo Switch.

Battlezone: Gold Edition собирает все бонусные материалы, скины и другие дополнения, выпущенные на протяжении многих лет. Это включает в себя прекрасный классический режим, подражая оригинальной игре 80-х годов с очаровательным эффектом. Любой, кто уже владеет обычной версией на PS4 или ПК, получит бесплатное обновление до новой версии, в том числе возможность играть без гарнитуры VR.