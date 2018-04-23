Вторник, 24 Апреля

Battlezone выходит в мир без гарнитуры VR 1 мая

23.04.2018 21:59 9

Battlezone выходит в мир без гарнитуры VR 1 мая

Несколько вышедших игр на PSVR, таких как Here They Lie и EVE: Valkyrie, изящно выпустили версии без VR, и теперь VR Battlezone последует этому примеру. Возрождение классической игры 80-х годов дебютировала на PSVR, а позже была перенесена на Oculus Rift и HTC Vive, но теперь она прольет свой яркий виртуальный мир для двумерной версии. Battlezone: Gold Edition будет выпущена на ПК, PS4, Xbox One 1 мая за 30 долларов, а позже летом она поступит на Nintendo Switch.

Battlezone: Gold Edition собирает все бонусные материалы, скины и другие дополнения, выпущенные на протяжении многих лет. Это включает в себя прекрасный классический режим, подражая оригинальной игре 80-х годов с очаровательным эффектом. Любой, кто уже владеет обычной версией на PS4 или ПК, получит бесплатное обновление до новой версии, в том числе возможность играть без гарнитуры VR.

Battlezone выходит в мир без гарнитуры VR 1 мая
Battlezone выходит в мир без гарнитуры VR 1 мая
'Dark Souls’ на Switch откладывается до лета
'Dark Souls’ на Switch откладывается до лета
Главная страница
Гаджеты
Смартфоны
Компьютеры
Ноутбуки
Фото и видео
Звук и музыка
Часы
Авто
Софт
Бизнес
Мобильные приложения
Зеленые технологии
Новые технологии
Роботы
Читалки
Планшеты
Развлечения
Концепты
Игрушки
Дом и семья
Новости
Журнал
Журнал OneGadget #18
OneGadget #18
Читать
Мобильные приложения
Зеленые технологии
Nissan использует переработанные батареи Leaf для питания уличных фонарей
Nissan использует переработанные батареи Leaf для питания уличных фонарей
Во Франции «вырастили» дерево-ветрогенератор
Во Франции «вырастили» дерево-ветрогенератор
RSS
Все новости »
Новости партнеров:

Все права защищены © 2007-2018

OneGadget.ru - гаджеты каждый день

Карта сайта | RSS-подписка

Использование любых материалов, размещенных на сайте, разрешается при условии ссылки на OneGadget.ru. Для интернет-изданий - обязательна прямая открытая для поисковых систем гиперссылка. Ссылка должна быть размещена вне зависимости от полного либо частичного использования материалов. Материалы в рубрике "Новости" публикуются на правах рекламы.