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ESA выпускает самую подробную звездную карту

30.04.2018 22:17 6

ESA выпускает самую подробную звездную карту

Европейское космическое агентство обновило трехмерную звездную карту Gaia, сделав ее намного богаче и, скорее всего, это заставит вас почувствовать себя крошечным пятном пыли в невероятно обширной вселенной. Эта обновленная карта включает в себя звездные объекты на расстоянии до 8 000 световых лет, тогда как первая охватывает только площадь в 500 световых лет от того, где мы находимся. Она показывает местоположение и яркость 1,7 миллиарда звезд в нашей галактике и за ее пределами более чем на полмиллиарда больше, чем первый набор данных, выпущенных ESA в 2016 году. Еще более впечатляет то, что она также включает в себя расстояния и движения огромных 1,3 миллиарда звезд - предыдущая карта содержала только эти значения за 2 миллиона.

Спутник Gaia и ее одномиллионная камера отображали Млечный Путь (и многое другое) с 2013 года, собирая данные, чтобы выявить новую информацию, такую как звезды, которых мы не видели раньше. В дополнение к местоположению, яркости, расстояниям и движениям более миллиарда звезд, второй набор данных Gaia также включает измерения цвета почти всех звездных объектов, температуры поверхности около 100 миллионов, влияние межзвездной пыли на 87 миллионов, а также позиции более чем 14 000 известных астероидов.

Данные спутника могут удерживать астрономов в течение многих лет. Ученые уже используют их для изучения эволюции нашей галактики, гравитационных сил при игре в пространстве и распределения темной материи. «Gaia значительно продвинет наше понимание Вселенной на всех космических масштабах», - сказал один из ученых проекта Тимо Прусти. «Даже в окрестностях Солнца, о котором мы думали, что лучше понимаем, Gaia раскрывает новые и захватывающие черты».

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