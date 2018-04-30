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Термозащитный экран Марса 2020 поломался во время тестов

30.04.2018 22:37 12

Термозащитный экран Марса 2020 поломался во время тестов

Один из тепловых экранов Mars 2020 поломался после недельной серии тестов, и у НАСА нет другого выбора, кроме как попросить Lockheed Martin построить замену. Цель теплового щита состоит в том, чтобы окутать и защитить марсоход и систему посадки Марса 2020, чтобы они не сгорели, когда войдут в атмосферу Марса. Поскольку системе придется выдерживать температуры до 3800 градусов по Фаренгейту, НАСА и Lockheed Martin подвергают щит воздействию на 20 процентов больше, чем он будет испытывать во время входа.

При осмотре щита НАСА обнаружила о неожиданном переломе вблизи его внешнего края, который охватывает всю его окружность. Lockheed Martin теперь должен построить новый для миссии, но он также отремонтирует поврежденный щит, поэтому его можно будет использовать для проведения дополнительных испытаний в течение следующего года.

Несмотря на неудачу, мероприятие является прекрасным примером того, почему агентству и частным космическим компаниям приходится сначала тестировать ракеты, капсулы и их отдельные компоненты. Лучше потратить больше на замену, чем потерять миллиард долларов. В случае с Марсом 2020, миссия стоимостью 2 миллиарда долларов включает в себя ровер, предназначенный для изучения возможности прошлой жизни на Марсе и тренировки на поверхности планеты для сбора проб. Хорошей новостью является то, что НАСА не считает, что инцидент повлияет на его запуск в 2020 году, как то, что произошло с телескопом Джеймса Вебба, поэтому им не нужно думать о новом имени миссии.

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Термозащитный экран Марса 2020 поломался во время тестов
Термозащитный экран Марса 2020 поломался во время тестов
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