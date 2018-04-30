На этой неделе НАСА и Европейское космическое агентство (ЕКА) подписали письмо о намерениях собирать образцы почвы с Марса и возвратить их на Землю. Важно отметить, что эта роботизированная миссия очень предварительная: это не соглашение, чтобы сделать такую миссию. Вместо этого это всего лишь первый шаг; следующий - изучить возможность такого усилия и принять решение о том, стоит ли его преследовать, что произойдет в 2019 году.

Если такая миссия должна была состояться, это произойдет не менее чем в трех частях. Во-первых, марсианские образцы почвы должны быть подготовлены к сбору. К счастью (точнее, из-за предвидения НАСА и хорошего планирования), эта часть миссии будет относительно простой, поскольку фундамент уже на месте. Маршрут «Марс-2020» агентства уже оборудован для сбора образцов марсианской почвы для последующей коллекции. Кроме того, ESO ExoMars ровер (установленный для посадки на красную планету в 2021 году) прибудет на поверхность Марса и будет собирать образцы.

Вторая часть миссии еще не разработана. Он состояла бы из какого-то ровера и посадочного устройства, которые могли бы установить около одного или обоих этих роверов. Ровер отправился по марсианской поверхности и собрал оставшиеся образцы, вернув их на посадочную площадку. Согласно ESA, у посадочного устройства будет какое-то небольшое восходящее транспортное средство, которое выйдет на орбиту после того, как все образцы будут на борту. Это будет первый запуск ракеты с Марса.

Наконец, космический корабль, запущенный с Земли, встретится с восходящим транспортным средством на орбите Марса и соберет образцы. Затем корабль вернется на Землю; как только он приземлится, он будет помещен в карантин перед анализом учеными.

Конечно, это амбициозный план с большим количеством «если». Но, учитывая, что мы, вероятно, не добираемся до людей на Марсе в ближайшее время (по крайней мере, не через НАСА), это отличный способ исследовать Марс, не отправляя людей на красную планету. Будет интересно посмотреть, что ЕКА и НАСА говорят о возможности плана в течение следующего года.