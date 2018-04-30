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НАСА отменило первый шаг к возвращению людей на Луну

30.04.2018 23:13 12

НАСА отменило первый шаг к возвращению людей на Луну

Прошло некоторое время после того, как каждый, кто занимается космическим пространством, взволнованно говорил о высадке людей на Марс. В конце концов, несмотря на то, что НАСА часто цитирует это как одну из своих целей, у него просто нет бюджетов для достижения этой высокой цели до 2050 года. Вот почему риторика НАСА переместилась на Луну. Еще в декабре президент Трамп подписал директиву, которая приказывает НАСА вернуть астронавтов на Луну и «в конечном итоге» отправить их на Марс.

Вот почему последний шаг НАСА настолько озадачен. Как сообщает The Verge, НАСА отменило «Resource Prospector». Это единственная роботизированная миссия, которая в настоящее время работает, чтобы приземлиться на лунную поверхность. По словам сайта НАСА, «Resource Prospector» станет первой горнодобывающей экспедицией в другом мире. Ровер собирался приземлиться на лунных полюсах, чтобы изучить глубину льда, который нашли там другие космические корабли и добыл его.

Невероятно дорого запускать ресурсы с Земли в космос, поэтому, если мы создадим базу луны, важно, чтобы мы использовали все имеющиеся ресурсы на поверхности Луны в меру наших возможностей. Вот почему нам нужно больше узнать о характеристиках этого лунного льда. Многие в космических и научных сообществах рассматривали Resource Prospector как первый шаг к отправке людей на Луну. И теперь он отменен.

Отмена, скорее всего, будет бюджетной, а не практической. Как рассказывает The Verge, благодаря эксперту доктору Филу Мецгеру, Resource Prospector первоначально финансировался программой, которая поддерживает разведку человека. Он был перенесен в научную программу, но его цели не соответствуют этому режиму.

Сейчас неясно, что происходит. Многие из них призывают, чтобы ресурс-разведчик был восстановлен в рамках программы разведки человека. И новый администратор НАСА, Джим Бриденстайн, ясно дал понять, что намерен посадить людей на Луну, и он знает, что это начинается с «агрессивной роботизированной программы». Отмена единственной роботизированной лунной миссии, которую НАСА в настоящее время имеет, просто не имеет смысла.

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