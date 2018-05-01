Среда, 2 Мая

«Tacoma» 8 мая приносит космос на PS4

01.05.2018 21:56 12

«Tacoma» 8 мая приносит космос на PS4

В августе прошлого года разработчик Gone Home Fullbright выпустил Tacoma на Xbox One, ПК, Mac и Linux. Это была амбициозная приключенческая игра, установленная на пустой космической станции в 2088 году; вы играли в качестве своего рода космического детектива с доступом к захватывающим 3D-записям и личным файлам на компьютерах членов экипажа.

Теперь, Fullbright объявила, что она приносит игру 8 мая на PlayStation 4. Опыт будет идентичным, за исключением нового «режима комментариев разработчиков», который включает в себя два часа работы писателя, дизайнера, художника и программиста. Если вам интересно, игра доступна для предварительного заказа с 20 процентной скидкой от обычной запрашиваемой цены.

Играйте в голограммные «Звездные войны» без гарнитуры на iOS
Играйте в голограммные «Звездные войны» без гарнитуры на iOS
Battlezone выходит в мир без гарнитуры VR 1 мая
Battlezone выходит в мир без гарнитуры VR 1 мая
Главная страница
Гаджеты
Смартфоны
Компьютеры
Ноутбуки
Фото и видео
Звук и музыка
Часы
Авто
Софт
Бизнес
Мобильные приложения
Зеленые технологии
Новые технологии
Роботы
Читалки
Планшеты
Развлечения
Концепты
Игрушки
Дом и семья
Новости
Журнал
Журнал OneGadget #18
OneGadget #18
Читать
Мобильные приложения
Зеленые технологии
Nissan использует переработанные батареи Leaf для питания уличных фонарей
Nissan использует переработанные батареи Leaf для питания уличных фонарей
Во Франции «вырастили» дерево-ветрогенератор
Во Франции «вырастили» дерево-ветрогенератор
RSS
Все новости »
Новости партнеров:

Все права защищены © 2007-2018

OneGadget.ru - гаджеты каждый день

Карта сайта | RSS-подписка

Использование любых материалов, размещенных на сайте, разрешается при условии ссылки на OneGadget.ru. Для интернет-изданий - обязательна прямая открытая для поисковых систем гиперссылка. Ссылка должна быть размещена вне зависимости от полного либо частичного использования материалов. Материалы в рубрике "Новости" публикуются на правах рекламы.