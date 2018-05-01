В августе прошлого года разработчик Gone Home Fullbright выпустил Tacoma на Xbox One, ПК, Mac и Linux. Это была амбициозная приключенческая игра, установленная на пустой космической станции в 2088 году; вы играли в качестве своего рода космического детектива с доступом к захватывающим 3D-записям и личным файлам на компьютерах членов экипажа.

Теперь, Fullbright объявила, что она приносит игру 8 мая на PlayStation 4. Опыт будет идентичным, за исключением нового «режима комментариев разработчиков», который включает в себя два часа работы писателя, дизайнера, художника и программиста. Если вам интересно, игра доступна для предварительного заказа с 20 процентной скидкой от обычной запрашиваемой цены.