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Dell 2-в-1 имеет неизвестный графический чип Intel и AMD 'Pro'

01.05.2018 22:05 18

Dell 2-в-1 имеет неизвестный графический чип Intel и AMD 'Pro'

Dell представила новую профессиональную линейку ПК, среди которой была интригующая 15-дюймовая Precision 5530 2-в-1. Dell называет это «самой маленькой в мире 15-дюймовой 2-в-1 рабочей станции», и она содержит много хороших спецификаций в небольшом корпусе. Самое интересное, однако, это Core i7-8706G от Intel с «графикой Radeon Pro WX Vega M GL» - первым упоминанием о версии «Pro WX» Intel и новом компактном чипсете AMD.

Другие характеристики включают в себя 32 ГБ оперативной памяти, до 2 ТБ SSD-накопителя, два Thunderbolt 3 и два порта USB-C 3.1 (которые также заряжают), а также совершенно новый InfinityEdge 4K с 10-точечным мультитачом, дополнительным активным пером поддержки и 100% охват Adobe RGB. Другими словами, Precision 5530 2-в-1 нацелен на профессионалов в области графики, а не на геймеров.

Dell 2-в-1 имеет неизвестный графический чип Intel и AMD 'Pro'

Новая графика Pro WX Vega M может быть идентичной, аппаратно-ориентированной, для обычной версии, но с более стабильными профессионально ориентированными драйверами, а не с новыми чипами. Напомним, что графика AMD Radeon Pro RX Vega M GL обеспечивает производительность примерно равной графике NVIDIA GTX 1050 Ti, но ниже GTX 1060. В то же время она намного компактнее и удобна для питания, чем предложения NVIDIA, что позволяет использовать более мелкие дискретно -графические ноутбуки с лучшим временем автономной работы.

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