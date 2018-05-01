В 2016 году ученые представили одну из самых амбициозных задач генной инженерии: Геном Project-write хотел сделать не что иное, как создавать (а не просто редактировать) клетки человека, иммунные ко всем известным вирусам. Начался грубый старт, который включал драматические недостатки финансирования, но теперь похоже, что инициатива идет полным ходом. Институт Wyss в Гарварде и французская компания иммунотерапии Cellectis создали партнерство, которое позволит Cellectis поставлять инструменты для создания генома в команду Wyss под руководством Джорджа Черч. Они будут использовать специальные ферменты для удаления избыточных кодонов (триплетов нуклеотидов), которые продуцируют аминокислоты для конкретных белков и предотвращают вирусы с этими кодонами от захвата клеток, чтобы производить копии самих себя.

Это важная сделка, но пока вы не захотите открывать шампанское. STAT отметила, что проект должен внести колоссальные 400 000 изменений в 20 000 генов в геноме человека. И это не будет доступным в ближайшей перспективе - в настоящее время он будет стоить около 30 миллионов долларов, чтобы перекодировать человеческий геном, и даже планы по сокращению этой стоимости в тысячу раз по-прежнему делают это нетривиальным упражнением. Существует хорошая причина, по которой «Геном Project-write» дала себе 10 лет, чтобы достичь своей цели, и нет уверенности, что группа выполнит свою задачу вовремя.

Тем не менее, легко понять, почему они хотят попробовать. Вирус-стойкие клетки могут использоваться для лечения стволовыми клетками, которые могут отвратить от опасных вирусов, таких как ВИЧ. Есть и более широкие приложения. Ученые могли бы заменить кодоны, которые с большей вероятностью будут производить раковые опухоли, и этот подход может быть использован в нечеловеческих клетках (таких как вирусостойкие культуры). Это не означало бы прекращение болезней, но у вас может быть гораздо меньше шансов заразиться болезнью или бороться с ее последствиями.