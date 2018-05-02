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Игра «Ikaruga» появится на Switch 29 мая

02.05.2018 22:29 15

Игра «Ikaruga» появится на Switch 29 мая

Ikaruga - любимая (и, как известно, трудная) японская аркадная игра с начала 2000-х годов, и теперь она подходит к Nintendo Switch. Разработчик, Nicalis, показал на этой неделе, что игра в стиле shoot-em-up будет стоить $ 14,99 в магазине Nintendo eShop. Он появится 29 мая.

Когда он была изначально выпущена, Ikaruga восхваляли за стратегию, которая вошла в игру. Игроки могли менять цвет своей одежды в соответствии с выстрелами в них; если цвета совпадают, они поглотят удар. Но только один удар от пули противоположного цвета уничтожит ваш корабль.

Версия Switch Ikaruga может воспроизводиться горизонтально или вертикально для более аркадного воспроизведения. В игре будут три настройки сложности и два режима: аркада и прототип, последний из которых ограничивает количество ваших боеприпасов на количество попавших в него пуль. Игра также позволяет второму игроку присоединиться к кооперативному режиму. Вы можете увидеть трейлер для игры ниже.

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