Понадобится еще некоторое время, прежде чем ученые смогут использовать сверхчеловеческое лазерное зрение, но технология теперь ближе, чем когда-либо, благодаря новой разработке из Университета Сент-Эндрюса. Команда создала ультратонкий мембранный лазер с использованием органических полупроводников, который впервые совместим с требованиями безопасной работы в человеческом глазу.

Несмотря на то, что мембрана является сверхтонкой и гибкой, она прочная и сохраняет свои оптические свойства даже после нескольких месяцев, проведенных на другом объекте, таких как банкнота или, что более интересно, контактная линза.

Окулярный лазер, который до сих пор тестировался на глазах коровы, способен идентифицировать четкие линии на плоском фоне - единицы и нули цифрового штрих-кода - и может быть использован для новых применений в области безопасности, биофотоники и фотомедицины. Член команды профессор Малте Газер сказал: «Наша работа представляет собой новую веху в развитии лазеров и, в частности, указывает, как лазеры могут использоваться в по своей мягкой и пластичной среде, будь то в пригодных для носки датчиках или в качестве функции аутентификации».