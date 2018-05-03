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Мозговое сканирование на китайских фабриках, вероятно, не работает

03.05.2018 0:33 6

Мозговое сканирование на китайских фабриках, вероятно, не работает

На этой неделе South China Morning Post сообщила, что китайские компании «добывают данные непосредственно из мозгов рабочих», используя беспроводные датчики в шляпах. В статье полно интересных цитат о работодателях, использующих технологию для мониторинга эмоций своих работников, но в действительности эти шляпы, вероятно, не очень хорошо работают.

Как утверждается, рабочие носят защитные шляпы, в которых есть беспроводные датчики. Эти датчики собирают активность мозга, чтобы отправить алгоритм. Затем алгоритм интерпретирует данные в различных эмоциональных состояниях - например, депрессия, беспокойство и ярость - поэтому менеджеры могут использовать информацию, чтобы лучше планировать время и помогать каждому быть эффективными. Hangzhou Zhongheng Electric использует его на своих 40 000 рабочих с 2014 года и с тех пор увеличила прибыль на 315 миллионов долларов, по словам одного чиновника, который затем отказался сказать больше.

Если это правда, программа Hangzhou Zhongheng Electric поднимает сложные этические вопросы о том, сколько должностных лиц по обеспечению конфиденциальности должны иметь доступ к этой информации. Но даже если Hangzhou Zhongheng Electric внедрила эти шляпы, они не делают многого, потому что технологии для продвинутого «эмоционального наблюдения» здесь еще нет. Это не из-за отсутствия попыток; исследователи, стартапы и американские военные уже давно работают над аналогичными проектами. Но большие препятствия остаются, и эти датчики и гаджеты не могут точно «читать мысли».

В китайской программе используются датчики для записи электрических сигналов в мозг, которые называются электроэнцефалографией (ЭЭГ). В ЭЭГ электроды регистрируют нейроны мозга через кожу головы. Эта деятельность мозга может показать нам закономерности и сказать, есть ли что-то ненормальное, но существует множество ограничений.

Прежде всего, мы до сих пор не знаем, как отлично записывать сигналы мозга, говорит Барри Гизбрехт, профессор психологии Калифорнийского университета в Санта-Барбаре и директор лаборатории Attention Lab. «Датчики ЭЭГ чувствительны не только к активности мозга, но и к любой электрической активности», - говорит Гизбрехт. Таким образом, моргание или сжатие челюсти может привести к ложному положительному эффекту.

В экспериментах у исследователей есть свои субъекты, которые мигают и делают небольшие движения, поэтому они могут научить устройство не считать эти сигналы сигналами мозга. Но в реальных условиях и с тысячами рабочих этот тип калибровки будет намного сложнее. Кроме того, в то время как медицинская ЭЭГ использует «влажные» датчики, применяемые с гелем, устройство, такое как китайская шляпа, сух, и сухие датчики с большей вероятностью будут забивать шум.

Во-вторых, алгоритм, который интерпретирует данные, может быть не очень хорошим. И, наконец, в то время как ЭЭГ может рассказать нам, что кто-то бодрствует или спит, сложные эмоциональные состояния, такие как депрессия и беспокойство, - это еще одна история. У нас пока нет достаточно сложного понимания того, какие закономерности деятельности мозга соответствуют тем эмоциональным этапам, добавляет Гизбрехт.

Поэтому, хотя статья полна слов, таких как «программа эмоционального наблюдения» и «умственная клавиатура», на данный момент имеет смысл беспокоиться об этическом вопросе работодателей, использующих его в массовом порядке, чем беспокоиться о том, что работодатели как-то читают мысли.

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