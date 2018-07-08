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Ford троллит Tesla: глава компании сообщил о выпуске 7000 машин за 4 часа

08.07.2018 17:06 3

Ford троллит Tesla: глава компании сообщил о выпуске 7000 машин за 4 часа

В начале недели компания Tesla похвасталась увеличением производства своих электрокаров. Число собранных машин возросло до 5000 штук в неделю, а Илон Маск даже сообщил о показателе в 7000 электромобилей. Теперь же конкурентов троллит Ford, который делает такое же количество машин во много раз быстрее.

В ответ на хвалебный твиттер Илона Маска про «7000 машин за 7 дней», генеральный директор Ford Europe Стивен Армстронг опубликовал свой твит. В нем он указал, что его компания выпускает «7000 машин за 4 часа».

При намного большей скорости выпуска машин, компания Ford стоит намного меньше конкурента. Так, рыночная стоимость производителя оценивается в 43 млрд долларов, а Tesla оценили в 54 млрд.

Источник: http://podmikroskopom.ru

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