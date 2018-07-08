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Xiaomi сфокусируется на нуждах пользователей при разработке MIUI 11

08.07.2018 17:07 3

Xiaomi сфокусируется на нуждах пользователей при разработке MIUI 11

Компания Xiaomi только недавно представила MIUI 10, а в сети уже появилась информация о следующей версии оболочки.

Как сообщается, разработчики компании написали статью, в которой рассказывают об истории дизайна MIUI 10. Кроме этого в ней также упоминается новая версия оболочки — MIUI 11.

В статье говориться, что производитель будет работать над улучшением пользовательского интерфейса при разработке MIUI 11. Но в этот раз основное внимание будет уделено реальным потребностям пользователей. Скорее всего, это значит, что интерфейс системы будут улучшать и понемногу дорабатывать, но в целом он не сильно изменится по сравнению с MIUI 10.

Напомним, сейчас глобальная beta-версия MIUI 10 доступна для большинства Mi и Redmi устройств. Анонс стабильной версии прошивки намечен на осень.

Источник: http://www.ap7.ru

Xiaomi сфокусируется на нуждах пользователей при разработке MIUI 11
Xiaomi сфокусируется на нуждах пользователей при разработке MIUI 11
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