В базе данных известного бенчмарка GeekBench появились результаты тестов неанонсированного флагмана Samsung Galaxy Note 9. Аппарат уже проходил тесты в бенчмарке, но на этот раз речь идет о версии смартфона с 8 гигабайтами оперативной памяти.

Samsung Galaxy Note 9 замечен на базе родного чипа Exynos 9810, а значит это версия для Европы и с 8 гигабайтами ОЗУ. При этом результаты его тестов конечно лучше, чем у версии на 6 гигабайт оперативной памяти и со Snapdragon 845.

В одноядерном тесте аппарат набрал 3716 баллов, в многоядерном — 8984 балла. Для сравнения, версия Galaxy Note 9 с 6 гигабайтами ОЗУ и с Exynos 9810 набрала 2737 очков в одноядерном и 9064 балла в многоядерном. Вариант смартфона на базе Snapdragon 845 получил следующие показатели: 2190 и 8806 баллов соответственно.

По слухам, Samsung Galaxy Note 9 получит 6.38-дюймовый Super AMOLED-экран, 6 или 8 гигабайт оперативной памяти, двойную камеру, аккумулятор на 4000 мАч и улучшенную версию виртуального помощника Bixby. Анонс флагмана ожидается 9 августа в Нью-Йорке.

Источник: http://tic.com.ua