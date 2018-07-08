Воскресенье, 8 Июля

Honor Note 10: большой 6.9-дюймовый дисплей и SoC Kirin 970

08.07.2018 17:08 9

Honor Note 10: большой 6.9-дюймовый дисплей и SoC Kirin 970

Недавно в сети появилась информация, что компания Honor готовит смартфон Note 10. Спустя несколько дней новинка засветилась на рендерах с некоторыми характеристиками.

Судя по изображениям, смартфон получит металлический корпус. На передней части устройства разместят большой 6.9-дюймовый Super AMOLED дисплей с разрешением 2K. Над ним видно разговорный динамик, датчики и фронтальную камеру. Сзади установят глазок двойного основного модуля на 16 Мп с функциями ИИ, а также сканер отпечатков пальцев.

Кроме этого, фаблет получит батарею на 6000 мАч, 6 ГБ ОЗУ, 128 ГБ ПЗУ, восьмиядерный процессор Kirin 970 (как в Mate 10 Pro) и технологию GPU Turbo. Она способствует приросту обработки графики на 60%, но при этом на 30% снижает энергопотребление чипа.

К сожалению, пока нет никакой информации о дате анонса смартфона.

Источник: http://faxnews.ru

Xiaomi Black Shark вновь стал самым производительным Android-смартфоном
Xiaomi Black Shark вновь стал самым производительным Android-смартфоном
Xiaomi Mi A2 показался на «живом» фото
Xiaomi Mi A2 показался на «живом» фото
Главная страница
Гаджеты
Смартфоны
Компьютеры
Ноутбуки
Фото и видео
Звук и музыка
Часы
Авто
Софт
Бизнес
Мобильные приложения
Зеленые технологии
Новые технологии
Роботы
Читалки
Планшеты
Развлечения
Концепты
Игрушки
Дом и семья
Новости
Журнал
Журнал OneGadget #18
OneGadget #18
Читать
Мобильные приложения
Зеленые технологии
Nissan следует за Tesla со встроенным комплектом солнечных батарей
Nissan следует за Tesla со встроенным комплектом солнечных батарей
Nissan использует переработанные батареи Leaf для питания уличных фонарей
Nissan использует переработанные батареи Leaf для питания уличных фонарей
RSS
Все новости »
Новости партнеров:

Все права защищены © 2007-2018

OneGadget.ru - гаджеты каждый день

Карта сайта | RSS-подписка

Использование любых материалов, размещенных на сайте, разрешается при условии ссылки на OneGadget.ru. Для интернет-изданий - обязательна прямая открытая для поисковых систем гиперссылка. Ссылка должна быть размещена вне зависимости от полного либо частичного использования материалов. Материалы в рубрике "Новости" публикуются на правах рекламы.