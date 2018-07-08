Недавно в сети появилась информация, что компания Honor готовит смартфон Note 10. Спустя несколько дней новинка засветилась на рендерах с некоторыми характеристиками.

Судя по изображениям, смартфон получит металлический корпус. На передней части устройства разместят большой 6.9-дюймовый Super AMOLED дисплей с разрешением 2K. Над ним видно разговорный динамик, датчики и фронтальную камеру. Сзади установят глазок двойного основного модуля на 16 Мп с функциями ИИ, а также сканер отпечатков пальцев.

Кроме этого, фаблет получит батарею на 6000 мАч, 6 ГБ ОЗУ, 128 ГБ ПЗУ, восьмиядерный процессор Kirin 970 (как в Mate 10 Pro) и технологию GPU Turbo. Она способствует приросту обработки графики на 60%, но при этом на 30% снижает энергопотребление чипа.

К сожалению, пока нет никакой информации о дате анонса смартфона.

Источник: http://faxnews.ru