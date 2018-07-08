PC-версия Player Unknown’s Battlegrounds получила тропическую карту Sanhok, но разработчикам еще есть над чем работать. В последнем обновлении Bluehole направила силы на улучшение графики и производительности в новых картах.

Апдейт запустили только на тестовых серверах PUBG для Sanhok и Miramar. Обе карты получили улучшенное окружение, которое упростит передвижение игроков. В то же время разработчики усложнили жизнь нечестным игрока, активно использующим баги.

На некоторых локациях в Sanhok пользователи нашли лазейки, которые помогают пробраться под текстуру карты. Нечестные игроки устраивали засады, что портило сражение остальным. Теперь этот недочет учли и исправили. Для общего развития можете посмотреть на баг в деле.

Чтобы Sanhok выглядела красивее, разработчики улучшили камешки и травку на склонах. К тому же руины стали более детализированы. Bluehole украсила развалены трещинами на колоннах, мхом на камнях и новой крышей дворца. Под горячую руку изменений попало лобби, фоновая музыка, а также экран загрузки. Разработчики обновили их в честь PUBG Global Invitational, которое пройдет 25—29 июля в Берлине.

Источник: http://uralmtk.ru