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Разработчики PUBG исправили баги карты Sanhok и улучшили графику

08.07.2018 17:09 6

Разработчики PUBG исправили баги карты Sanhok и улучшили графику

PC-версия Player Unknown’s Battlegrounds получила тропическую карту Sanhok, но разработчикам еще есть над чем работать. В последнем обновлении Bluehole направила силы на улучшение графики и производительности в новых картах.

Апдейт запустили только на тестовых серверах PUBG для Sanhok и Miramar. Обе карты получили улучшенное окружение, которое упростит передвижение игроков. В то же время разработчики усложнили жизнь нечестным игрока, активно использующим баги.

На некоторых локациях в Sanhok пользователи нашли лазейки, которые помогают пробраться под текстуру карты. Нечестные игроки устраивали засады, что портило сражение остальным. Теперь этот недочет учли и исправили. Для общего развития можете посмотреть на баг в деле.

Чтобы Sanhok выглядела красивее, разработчики улучшили камешки и травку на склонах. К тому же руины стали более детализированы. Bluehole украсила развалены трещинами на колоннах, мхом на камнях и новой крышей дворца. Под горячую руку изменений попало лобби, фоновая музыка, а также экран загрузки. Разработчики обновили их в честь PUBG Global Invitational, которое пройдет 25—29 июля в Берлине.

Источник: http://uralmtk.ru

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Разработчики PUBG исправили баги карты Sanhok и улучшили графику
Разработчики PUBG исправили баги карты Sanhok и улучшили графику
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