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Xiaomi Mi A2 показался на «живом» фото

08.07.2018 17:10 6

Xiaomi Mi A2 показался на «живом» фото

Смартфон Xiaomi Mi A2 станет вторым устройством компании, которое выйдет в рамках программы Android One. Новинка прошла сертификацию в NCC и посетила тест производительности Geekbench. А сейчас смартфон показался на фотографии.

На снимке показана передняя часть устройства с включенным экраном. На нём видно некоторую информацию о смартфоне. Например, девайс работает на «чистом» Android 8.1 Oreo и у него установлен майский патч безопасности.

Как известно, Mi A2 станет полной копией уже анонсированного Mi 6X. Смартфон получит 5.99-дюймовый экран с разрешением Full HD+ и соотношением сторон 18:9, процессор Snapdragon 660 с графикой Adreno 512, 4/6 ГБ ОЗУ и 32/64/128 ГБ ПЗУ. Кроме этого его оснастят батареей на 3010 мАч с быстрой зарядкой Quick Charge 3.0 и двойной основной камерой на 12 Мп + 20 Мп.

Предположительно, Xiaomi Mi A2 должны представить уже в этом месяце. Его стоимость будет в районе $290-$370.

Источник: http://maxigame.su

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Xiaomi Mi A2 показался на «живом» фото
Xiaomi Mi A2 показался на «живом» фото
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