Разработчики AnTuTu определили десятку самых производительных Android-смартфонов июня, которые набрали наибольшее количество «попугаев» бенчмарка.

И если в прошлом месяце первую строчку занял OnePlus 6, то сейчас главенство вернул апрельский лидер Xiaomi Black Shark, на счету которого более 287 000 баллов. На втором месте Vivo Nex с выдвижной камерой (284 000 баллов), «бронза» у бывшего чемпиона OnePlus 6 (282 000 баллов).

Далее в десятку попали Xiaomi Mi 8, Smartisan Nut R1, Samsung Galaxy S9+, Xiaomi Mi MIX 2s, Samsung Galaxy S9, Sony Xperia Z2 и Nubia Red Magic.

Интересно то, что все эти устройства работают на процессорах Snapdragon от Qualcomm. Модели Huawei с чипами Kirin 970 покинули ТОП-10.

При этом 9 мест из 10 занимают смартфоны на базе топового Snapdragon 845. И лишь Nubia Red Magic, замыкающий список, имеет процессор Snapdragon 835.

Источник: http://gogofiles.net