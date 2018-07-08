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Oppo запатентовала сразу три вида складных смартфонов

08.07.2018 17:13 3

Oppo запатентовала сразу три вида складных смартфонов

Компания Oppo тоже готовится к выпуску складных смартфонов, получая патенты на разные виды таких устройств. И сейчас в сети появились сразу три таких патента Oppo.

Первый вариант будет идти с воздушными «подушками безопасности» для экрана. Когда смартфон будет сгибаться — воздух будет накапливаться в специальных камерах и защищать дисплеи от повреждений.

Второй патент описывает устройство сразу с тремя экранами: двумя основными и одним дополнительным. В сложенном состоянии один дисплей находится на лицевой панели, второй — на задней, а если развернуть их — «вытягивается» третий экран. В результате получается настоящий планшет размером в три раза больше сложенного гаджета.

Наконец, третья задумка Oppo напоминает давнюю идею Samsung. Это один большой экран, который с помощью шарнира и гибкой подложки складывается вдвое, огибая все устройство.

Пока это всего лишь патенты, поэтому неизвестно, выберет ли Oppo один из этих дизайнов для своего будущего гибкого смартфона (надеемся, он все-таки будет).

Источник: http://l4dclub.ru

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