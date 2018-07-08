Несмотря на предварительные договоренностями с властями США, китайская компания ZTE до сих пор находится в подвешенном состоянии и не может нормально возобновить свою деятельность. Теперь в Белом доме наконец дали ZTE зеленый свет, но санкции сняли частично и лишь на время — до 1 августа.

ZTE до 1 августа разрешили проводить операции для поддержания подразделений и оборудования в Америке в рабочем состоянии. После этого санкции либо снимут, либо запрет останется в силе.

Скорее всего, Вашингтон взял паузу для того, чтобы договориться с Сенатом США, который принял законопроект, запрещающий любое сотрудничество с китайским производителем. Сенаторы настроены решительно, поэтому пойдут ли они на уступки — пока не понятно.

США ввели санкции в отношении ZTE из-за нарушения запрета на торговлю с Ираном и КНДР. В течение ближайших 7 лет американским компаниям запретили поставлять китайским коллегам комплектующие и программное обеспечение.

Недавно проблема вроде решилась: власти Штатов и ZTE договорились о снятии всех запретов, но компании пришлось пойти на серьезные уступки. Во-первых, сменить руководство, во-вторых, заплатить $1 миллиард штрафа и перечислить еще $400 миллионов в качестве гарантий выполнения взятых на себя обязательств. В-третьих, американцы теперь будут контролировать работу и производство компании, ведь у них есть подозрения, что ZTE сотрудничает с властями Китая.

Источник: http://kaspianchoob.com