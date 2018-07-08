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Samsung отложила обновление Android Oreo для Galaxy J3 (2017), J5 (2017) и J7 (2017)

08.07.2018 17:18 3

Samsung отложила обновление Android Oreo для Galaxy J3 (2017), J5 (2017) и J7 (2017)

На прошлой неделе мы писали, что в ближайшие дни смартфоны Samsung J-серии должны получить Android 8.0 Oreo. Но сейчас появилась информация, что обновление отложили.

Турецкий сайт Samsung изменил информацию о сроках обновления смартфонов Galaxy J3 (2017), J5 Pro (2017) и J7 Pro (2017). Согласно ей, все три устройства получат Android Oreo аж в сентябре. К сожалению, не известно, из-за чего пришлось перенести анонс на два месяца. Возможно, всё дело в работе системы на смартфонах.

Стоит отметить, что J5 Pro (2017) и J7 Pro (2017) — это турецкие версии устройств, в других странах они продаются без приставки Pro. Так что новые сроки обновления, скорее всего, коснутся и этих версий смартфонов.

Источник: http://alyans02.ru

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