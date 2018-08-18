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Как накрутить подписчиков в социальных сетях

18.08.2018 12:28 6

Как накрутить подписчиков в социальных сетях

Социальные сети давно перестали быть просто местом для общения. Сейчас их активно используют для получения прибыли и делают все, чтобы созданные личные странички привлекали как можно больше трафика. Большое количество подписчиков и последователей означает больше возможностей сделать людям предложение по продаже товара или услуги. Одной из наиболее популярных сетей является инстаграм, который в свое время был создан как приложение для обмена фотографиями. Вопрос о том, как накрутить инстаграм с нуля, очень актуален для новичков в сфере интернет-бизнеса.

Способы накрутки подписчиков

Начальная накрутка живых подписчиков в вк и других социальных сетях требует много времени и усилий, особенно если вы не готовы вкладываться финансово. Главное в этом вопросе - создавать контент, который будет интересным и небанальным, заставит людей озвучивать свое мнение и будет побуждать их к дискуссии. С этой целью многие создатели коммерческих профилей чередуют рекламные посты с заведомо провокационными: например, задают аудитории вопрос на актуальную тему в виде опроса или тематической картинки-демотиватора, видеоролика, ссылки на соответствующую публикацию на внешних ресурсах с собственным комментарием.

Другой способ - использование специальных сервисов, где каждый зарегистрировавшийся в обмен на "лайки" и репосты будет выполнять такие же действия для других пользователей. В "ВК" есть группы самопиара, где все желающие, вступив в них, могут оставлять рекламные посты.

Третий способ - платная накрутка через специальные сервисы, где вы оплачиваете необходимое количество требуемых действий и ждете, когда задание будет выполнено. Главный плюс от такого рода сервисов заключается в наборе живых подписчиков, поскольку вы можете сами определять условия выполнения, контролируя, сколько должно быть у претендента друзей и подписчиков, из какой страны и т. д.

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Как накрутить подписчиков в социальных сетях
Как накрутить подписчиков в социальных сетях
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