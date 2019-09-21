За несколько дней до официального анонса в сети появились изображения Mate 30 Pro. Как сообщает источник 1informer, 19 сентября в компании Huawei было запланировано официальное представление своих новых флагманов Mate 30 Mate 30 Pro. Отличительной особенностью этих смартфонов является отсутствие любых приложений и сервисов Google. Но, буквально за несколько дней до официального представления, в Сети появилось рекламное изображение грядущих моделей смартфонов Huawei.

Интернет-портал 1информер - это площадка, на которой публикуются последние новости из разных областей: технологии и науки, изобретений, космоса и интернета. Все, кто следит за новостями и хочет быть в курсе последних событий, могут получать всю интересующую информацию именно здесь. Например, в разделе Технологии, можно узнать о том, что wi-fi нового поколения уже не за горами, а телеканал CNN не будет рекламировать электронные сигареты в виду того, что они очень вредны для здоровья.

Раздел Наука опубликовал материалы о разработанных способах быстрого обнаружения москитных вирусов, о выявленных новых взаимосвязях в когнитивной дисфункции и повреждении мозга, о созданной динамической системе звуковых волн. В новостях из раздела Интернета расскажут о том, что facebook предлагает новую программу по донорству крови. Всем известно, что именно благодаря донорству удается спасти жизни многим людям, но, к сожалению, их количество во всём мире постепенно снижается.

В связи с этим Фейсбук решил запустить на территории Соединенных Штатов Америки новую программу под названием Blood Donations Tool в функционале своей социальной сети. Смысл этой программы состоит в том, что это социальная сеть будет оповещать пользователей о ближайших к ним донорских точках, в которых можно сдать кровь. Руководство считает, что таким образом можно увеличить количество доноров крови в США.

Читатели, которых интересуют новейшие изобретения, могут узнать о них, прочитав о выпуске нового каплевидного трейлера. Компания InTech, которая создала эту модель, отличается выпуском экспериментальных моделей, получивших одобрение потребителей. Сегодня эта компания предложила на рынок новую модель трейлера, представляющую компактный дом на колёсах, который выполнен в форме слезы. Его вес меньше 700 кг, он оснащен широким спектром удобств и элементами комфорта, включая кондиционирование и собственную ТВ приставку.