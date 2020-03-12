Огромную популярность набирает виртуальная реальность, которая постепенно и уверенно внедряется в нашу жизнь. Погрузиться в захватывающий мир цифровой иллюзии сегодня может каждый, отправившись в след за фантастической мечтой, используя vr очки для смартфона. Сделать правильный выбор 3D-очков можно, прислушиваясь к определенным рекомендациям:

не стоит отдавать предпочтение изделиям с высокой ценой, если это несоизмеримо с бюджетом, так как в каждой из категорий есть довольно хорошие варианты;

следует обращать внимание на комплектацию;

подробнее ознакомиться с производительностью и качеством;

дополнительный функционал;

использование удобного способа управления.

Описание поможет в принятии правильного решения относительно выбранной модели. Рейтинг очков VR для смартфона по низкой цене обусловлен уровнем производительности. Лучшие в своей категории по отзывам пользователей: Ritech 3D, Google Cardboard, ColorCross, Rombica VR360 v01. Выбирая дешевые очки, не стоят внимания Homido Cardboard и mini, у которых много недостатков. Тем не менее, у компании есть дорогой образец высокого качества.

К лучшим бюджетным очкам виртуальной реальности для смартфона попали китайские модели по низкой цене с хорошей производительностью. Популярным образцом является Hiper VRS с абсолютной светопроницаемостью, продуманной конструкцией и с полным погружением. В гаджет вставляется любой размер благодаря регулировке размера, но, к сожалению, имеет большой вес, поэтому нагружает шею. VR Box 2.0 отличается крепким пластиком. В качестве недостатка можно выделить слабую синхронизацию с iOS. Особенности: привлекательный дизайн, регулировка размера, дистанционный пульт, качественное выполнение возложенных функций.

XiaomiMi VR Glasses минимализм в конструкции, легкий вес – 205 г, что способствует комфорту во время носки. К минусам можно отнести пластиковый корпус, отсутствие дополнительных функций, нет регулировки фокуса линз. В целом модель соответствует ценовой политике. Приборы среднего класса более качественные, причем производительность будет выше у гаджетов подороже. Данные устройства обеспечивают хорошее качество рабочего процесса, при этом удобны в эксплуатации и доступны в цене.

Самые лучшие образцы в данной категории: VR Box 3D, Unicorn, SmartVeiw от Phenomec, Viewbox от Evomade, 3D viewer, BaofengMojing. Группа дорогостоящих очков представлена лучшими гаджетами, у которых продуманная конструкция, высокое качество воспроизведение, комфорт и удобство использования. Более детальную информацию об этих приборах можно узнать непосредственно на сайте.