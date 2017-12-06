Huawei Nova 2S будет запущен 7 декабря в Пекине, Китай, согласно многочисленным сообщениям, и многие утечки уже дают нам хорошее представление о том, каким будет последний телефон Nova.

Последний взгляд на Huawei Nova 2S, показанный Эваном Блассом, демонстрирует переднюю часть Nova 2S в ярко-синем цвете. Телефон имеет очень тонкие рамки, две фронтальные камеры, и, в частности, продолговатую домашнюю кнопку, которая работает также как считыватель отпечатков пальцев.

Передняя часть Huawei Nova 2S вписывается в продолжающуюся волну телефонов с большим экраном / маленькими рамками, включая OnePlus 5T и последнюю из собственной линии Huawei, Honor V10, которая была только что выпущена.

Многочисленные утечки в Huawei Nova 2S уже намекают на технические характеристики телефона. Согласно данным, опубликованным сегодня в Android Headlines, двойные фронтальные камеры имеют 20 Мп и 2 Мп, а у Nova 2S есть еще две камеры заднего вида, 20 Мп и 16 Мп, с двойной светодиодной вспышкой. Экран оснащен 6-дюймовым HD-дисплеем с разрешением 2160 x 1080 и соотношением сторон 18: 9. Сообщается, что на телефоне будет работать Android 8.0 Oreo и батарея 3,340 мАч. Он оснащен процессором HiSilicon Kirin 960, 6 ГБ оперативной и внутренней памяти от 64 ГБ до 256 ГБ.

Еще одна утечка 4 декабря, о которой сообщает GSMArena.com, предполагает, что Huawei Nova 2S обойдется в 392,92 доллара за 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ SSD. Похоже, что телефоны имеют черный, белый и голубой варианты.