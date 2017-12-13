Вероятно, вы не знакомы с маленькой китайской компанией смартфонов Leagoo. Но, скорее всего, вы хорошо знакомы с ее продуктами, которые, похоже, сильно вдохновлены популярными флагманскими телефонами других компаний.

Последний телефон Leagoo, S9, не является исключением, ориентируясь на флагманский iPhone Apple X, в комплекте с уменьшенными рамками и печально известной надписью, которая стала отличительной чертой дизайна устройства.

По словам Leagoo, S9 будет стоить всего лишь часть ценового диапазона iPhone X от $ 999, при этом подражатель будет работать под «менее чем 300 долларов». Однако эта цена не дает вам самого лучшего устройства: S9 оснащен MediaTek P40 процессором (конкурент для микропроцессора Snapdragon 670 от Qualcomm), 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ внутренней памяти. Дисплей представляет собой 5.85-дюймовую панель AMOLED, и камеры, размещенные в вертикально ориентированном модуле iPhone X-стиля, конечно же, представляют собой пару 16-мегапиксельных датчиков.

Там нет больше информации о S9, потому что Leagoo даже официально не объявлял об этом, несмотря на то, что отправила изображения с высоким разрешением и характеристиками. Но это явно клон iPhone X, вплоть до стекла и алюминиевого дизайна.

Чтобы немного дифференцировать свое устройство, Leagoo поставила датчик отпечатков пальцев на задней панели, нижняя панель выглядит немного выше, чем у Apple (похоже, больше на Essential Phone), и, конечно же, на обратной стороне находится логотип Leagoo.

Если последний телефон Leagoo - S8, который навечно копирует флагман Galaxy S8 от Samsung, - это что-то еще, S9, вероятно, не будет «хорошим» телефоном так же, как iPhone X. Но если у вас есть лишние 300 долларов и вы не отказываясь от удобств Android, тогда это технически возможно сейчас.