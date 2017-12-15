Volvo корректирует временную шкалу на своей амбициозной автономной программе Drive Me, пока не найдет подходящие датчики. «Развитие производительности сенсоров и возможностей процессора идет намного быстрее, чем мы ожидали в 2013 году», - сказал недавно Automotive News Europe директор программы Маркус Ротофф. «Поскольку продвижение вперед осуществляется такими быстрыми темпами, мы хотим принять это решение как можно скорее».

В дополнение к датчикам, которые позволяют автономию 4 уровня (автомобиль может ездить сам, но рулевое колесо и педали все еще присутствуют), у шведского автопроизводителя возникают проблемы с проводкой. Ротофф сказал, что укладка меди была «действительно огромной» проблемой, которая была непредвиденной в начале проекта в 2013 году.

Это означает, что к 2021 году первоначальная оценка 100 самообслуживающихся транспортных средств была доведена до 100 человек в пилотной программе. На данный момент существует пара шведских семей, использующих 2-х уровневые XC90, оснащенные камерами внутри, чтобы увидеть, как настоящие семьи взаимодействуют с транспортными средствами в контролируемых тестовых ситуациях.

Volvo считает, что нужно делать больше, чем демонстрировать автономные технологии; она должна выяснить, что заставляет людей расплатиться авансом в 10 000 долларов за эту функцию. «Автономный автомобиль должен быть самым безопасным автомобилем на дороге», - говорит Ротофф. «Но вы не просто платите за то, чтобы быть в безопасности. Вы должны знать, что это имеет значение. Исследование помогает нам извлечь из этого самое нужное».

Другие компании пошли к этому вопросу по-другому. Либо симулированные тесты в виртуальной среде a la Waymo, либо сбор телеметрии от транспортных средств второго уровня, таких как Cadillac и Tesla. Нам придется подождать и посмотреть, оправдывает ли подход Volvo разумный подход.