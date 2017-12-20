Некоторые характеристики для Nokia 9 были обнаружены в документах FCC сегодня, сообщает Liliputing. Телефон будет последним среди обновленной линейки брендов Nokia, которая включает в себя среднюю модель Nokia 6 и флагманскую Nokia 8 среди других.

По имеющимся сообщениям, телефон имеет 5,5-дюймовый OLED-дисплей производства LG, в то время как Nokia 8 использует ЖК-дисплей IPS. Nokia 9 будет питаться от чипа Snapdragon 835 и аккумулятора 3,250mAh. Он оснащен двумя задними камерами (12MP и 13MP) и 5-мегапиксельной фронтальной камерой. В то время как мы не знаем, сколько оперативной памяти может держать телефон, мы знаем, что он имеет 128 ГБ встроенного хранилища, согласно документам. Скриншоты, содержащиеся в документации, предполагают, что телефон будет запускать Android 8.0 Oreo из коробки.

3D-рендеринг просочился в октябре OnLeaks и показал изображение с двумя задними камерами, изогнутым экраном и черной задней частью с синими сторонами.

По-прежнему нет никаких подробностей относительно цены или когда телефон будет доступен.