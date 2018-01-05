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Новый беспилотный автомобиль Toyota может лучше распознать небольшие объекты

05.01.2018 23:57 9

Новый беспилотный автомобиль Toyota может лучше распознать небольшие объекты

Научно-исследовательский институт Toyota (TRI) на следующей неделе дебютирует на CES последние версии своего авторизованного исследовательского автомобиля. TRI имела три основные цели с этой последней моделью, и Platform 3.0 объединяет их всех в автомобиль с большим количеством возможностей восприятия, дизайн, который легче производить в масштабе и гораздо более изящный вид. «Чтобы поднять нашу тестовую платформу на новый уровень, мы использовали опыт проектирования Toyota для создания совершенно новой тестовой платформы, которая может стать эталоном функций и стиля», - сказал в своем заявлении генеральный директор TRI Гилл Пратт.

Во-первых, автомобиль теперь имеет чувствительность LiDAR на 360 градусов - предыдущие платформы имели только возможности обнаружения LiDAR с передней стороны, а новые датчики LiDAR с более коротким диапазоном, расположенные ниже на земле, позволяют обнаруживать более мелкие объекты, такие как обломки дорог или дети.

Во-вторых, Platform 3.0, построенная на Lexus LS 600hL, поступит в производство небольшого объема весной этого года и будет выпускаться в двух версиях. Одна из них будет иметь двойной дизайн кабины, позволяющий TRI экспериментировать с методами, которые передают управление вождения между людьми и автоматизированной системой. Она также может вместить резервный драйвер безопасности. Вторая модель будет включать в себя один кокпит и проверит полную технологию автоматизации TRI. TRI говорит, что производство намеренно низкое, потому что команда постоянно обновляет технологию. Она только что вышла с Platform 2.0 в марте и Platform 2.1 в сентябре.

Наконец, в партнерстве с CALTY Design Research инженеры Toyota работали над включением большого количества автоматизированных технологических устройств в автомобиль, сводя к минимуму то, что должно выступать из верхней части автомобиля и что нужно хранить в багажнике. Теперь датчики и камеры на крыше располагаются ближе к самому автомобилю и покрыты панелью, которая сглаживается к задней части автомобиля. И багажник больше не обрабатывается вычислительным оборудованием, а вместо него размещается небольшая коробка, которая содержит необходимое оборудование.

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