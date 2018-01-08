В последние годы Sony на CES не очень показывала смартфоны. Но сейчас, вместо того, чтобы сохранять товар для Mobile World Congress, компания решила раскрыть трио новых Xperias, призванных оживить существующую линейку устройств среднего класса до того, как шоу официально начнется.

Прежде всего, это Xperia XA2, которая сочетает классическую эстетику Xperia от Sony с одним из чипсетов Qualcomm Snapdragon 630 и 3 ГБ оперативной памяти. В отличие от прошлогоднего XA1, сиквел Sony упаковывает 5,2-дюймовый дисплей, работающий на скорости 1080p - очень необходимый удар в разрешении, который, надеюсь, не будет сильно влиять на итоговый результат. И так как экран немного больше, чем XA1, это означает, что исправленная версия Android 8.0 почувствует себя хорошо.

Камеры Sony всегда были одной из самых больших причин для покупки Xperia, поэтому мало удивительно, что компания отправилась с одним из своих впечатляющих 23-мегапиксельных сенсоров с гибридным автофокусом и поддержкой видеозаписи 4K и видео с замедленной съемкой на 120 кадров в секунду. Низкая освещенность также должна быть, по крайней мере, респектабельной благодаря способности камеры снимать до ISO 12,800. Переверните телефон, и вы найдете 8-мегапиксельную широкоугольную камеру с широкоугольным объективом на 120 градусов для хорошего селфи.

Любопытно, что XA2 - наряду со всеми другими телефонами Sony, анонсированными сегодня, - оснащен датчиком отпечатков пальцев сзади. Это обычно не вызывает удивления, но этот сдвиг в дизайне примечателен из-за исторической невозможности Sony включать датчики отпечатков пальцев в свои устройства США.

XA2 Ultra, тем временем, является увлекательным вариантом для темы. Он использует тот же чипсет Snapdragon 630, что и обычный XA2, но вместо этого он объединяет его с 4 ГБ оперативной памяти, либо 32 или 64 ГБ встроенной памяти, либо, что наиболее важно, гораздо большим 6-дюймовым экраном. Две фронтальные камеры: 8-мегапиксельная широкоугольная камера, используемая XA2, плюс 16-мегапиксельный сенсор с оптической стабилизацией изображения. Это в остальном идентично его младшему брату, за исключением немного более крупной аккумуляторной батареи емкостью 3,580 мАч.

Завершение линейки - это более скромный Xperia L2, который работает с четырехъядерным чипсетом (в настоящее время неуказанным) с тактовой частотой 1,5 ГГц, а также 3 ГБ оперативной памяти и объемом до 32 ГБ. Помимо этого, компромиссы действительно становятся очевидными: 5.5-дюймовый экран L2 может быть больше, чем XA2, но он работает только на 720p. Он также будет поставляться с Android 7.1.1 Nougat на борту, не говоря уже о значительно менее впечатляющей 13-мегапиксельной основной камере.

Ни одно из этих новых устройств еще не имеет окончательных ценовых вариантов, но Sony не будет долго говорить о своих откровениях - все три телефона планируется запустить в этом месяце.