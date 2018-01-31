В мае 2016 года, когда Volvo продемонстрировала концепцию, которая просматривала XC40, она также представила седан с хэтчбеком под названием Concept 40.2. Позже в этом году она объявила, что будет электрифицировать каждую модель и ввести полноценные EV. Теперь отчет Autocar утверждает, что первый полностью электрический автомобиль Volvo будет автономной моделью, основанной на Concept 40.2, и поступит в 2019 году.

Автомобиль, который будет использовать платформу Compact Modular Architecture (CMA) от Volvo, также будет занимать номенклатуру 40-й серии. Руководитель Volvo R & D Хенрик Грин сказал Autocar, что новый EV будет иметь целевой диапазон около 500 км, что значительно больше, чем 350 км дальность концепции. «Кажется, каждый месяц мы обновляем требование, - сказал Грин, - пытаясь добавить в автомобиль новые конкурентные преимущества, потому что технология движется так быстро во многих областях, поэтому это гораздо более подвижная цель».

Volvo предлагает модульные батареи с различными диапазонами, а также различные электродвигатели, предлагая клиентам версии в разных ценовых точках. «Цель состоит в том, чтобы охватить более широкое население экономичными решениями, а затем обратиться к более премиальному сегменту с большей мощностью двигателя и более широким диапазоном», - сказал Грин.

В то время как первый Volvo EV будет стоять в одиночестве как собственная модель, вторым полностью электрическим предложением от шведского бренда может стать XC40 с батарейным питанием.