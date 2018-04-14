Новый телефон, получивший название Black Shark, стал появлением Xiaomi на рынке игровых телефонов. Запуск устройства следует за инвестициями, сделанными Xiaomi в Black Shark Technology, китайской игровой компании, которая предположительно станет частью экосистемы Mi.

Черные и зеленые модели Black Shark не станут неожиданностью для всех, кто видел Razer Phone, самый известный игровой телефон на рынке сегодня, хотя он намного более плавный. Внутри он имеет подходящие высокие характеристики, которые вы ожидаете: Snapdragon 845, до 8 ГБ оперативной памяти, дисплей 1080p 21: 9 и батарею 4000 мАч.

В отличие от телефона Razer нет упоминания о высоком показателе частоты обновления, но телефон Black Shark получает учетные данные своего геймера с помощью подключаемого аналогового контроллера джойстика, который фиксируется на одной стороне экрана. У телефона также есть истинное «жидкостное охлаждение», термин, который ранее использовался для решений охлаждения на телефонах, таких как Lumia 950, что не совсем то же самое, что и на игровом ПК. В любом случае, Black Shark требует снижения температуры на 8 градусов по Цельсию.

Телефон Black Shark доступен для заказа порядка за 3499 юаней (около 480 долларов) для модели с 6 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ памяти - что довольно дешево для телефона с Snapdragon 845. Неясно, будет ли Xiaomi продавать его прямо.

Несмотря на то, что игровые телефоны по-прежнему являются довольно нишевым рынком по всему миру, они имеют больше смысла в Китае, чем в большинстве других мест, из-за огромной популярности относительно хардкорных мобильных игр. Выделенные консоли не имеют такой же степени проникновения в Китае, поэтому идея телефона, ориентированного на производительность игры, вполне может быть привлекательна для серьезных игроков. В прошлом месяце Xiaomi также анонсировала свой первый игровой компьютер - ноутбук Mi Gaming.